وفاة رفيق سبيعي كذبة جديدة روّج لها "الموقع الأزرق"

نفى الفنّان والمخرج السّوري سيف الدّين سبيعي ما تداولته المواقع الالكترونية وصفحات "الفيس بوك" و"التوير" حول وفاة والده الفنّان القدير رفيق سبيعي البالغ من العمر 84 عاماً.

وكتب سيف سبيعي يطمئن جمهوره عبر صفحته الخاصّة على"فيس بوك" "مافي أحلى من إنّو الواحد يحكي معو أبوه بالليل ويطّمن عليه ... بابا منيح وبخير، شكراً لكل يلي اتطمن ويلي لسه عم يحاول".

يشار إلى أنّ شائعات الوفاة لاحقت الفنّانين السوريّين بكثافة في الفترة الأخيرة، فقبل أسبوع واحد فقط انتشرت شائعة وفاة الفنّانة السّوريّة القديرة منى واصف، لتخرج بعدها واصف وتؤكّد لجمهورها أنّها بخير.

من جانب آخر، كان آخر نشاط للفنّان رفيق سبيعي هو مشاركته في الانتخابات الرّئاسيّة التّي جرت في سوريّا مؤخّراً، وقام سبيعي بمنح صوته للرئيس السّوري بشّار الأسد.

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