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ترايسي مورغان في حال حرجة بالمستشفى بعد تعرضّه لحادث سير

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السبت 07-06-2014 22:23

تعرّض الممثل الكوميدي Tracy Morgan لـ حادث سير مروّع، حيث إصطدمت سيارته مع خمس سيارت أخرى على إحدى طرقات ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة فجراً، حين إصطدمت الليموزين التي يستقلّها Tracy بشاحنتين ضخمتين وسيارة رباعية الدفع وسيارتين عاديّتين.

وقد أسفر هذا الحادث عن سقوط قتيل يدعى James McNair، بالإضافة إلى 4 جرحى.

ويقطن نجم  30 Rock حالياً في المستشفى بسبب حالته الحرجة والخطرة، كما أنه يتلقّى العلاجات الطبية اللازمة.

 

 

 

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