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بالفيديو .. «من سماكى» أغنية وطنية جديدة لـ” نجاة الصغيرة “

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بالفيديو .. «من سماكى» أغنية وطنية جديدة لـ” نجاة الصغيرة “ بالفيديو .. «من سماكى» أغنية وطنية جديدة لـ” نجاة الصغيرة “

8 يونيو 2014 | 4:03 صباحاً

أذاعت فضائية “سى بى سى” أغنية وطنية جديدة لقيثارة الغناء العربى للفنانة نجاة الصغيرة، خلال برنامج “هنا العاصمة ” .

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى وألحان الموسيقار سامى الحفناوى وتوزيع طارق عاكف.

ومن جانبه، قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، أن الأغنية هدية للأمة العربية وتم تسجيلها منذ سنوات، وأنه فخور بهذه التجربة مع نجاة الصغيرة .

وتقول كلمات الأغنية ” بلادى يا بلادى يا بلادى.. من سماكى طلت الشمس اللى ضوت كل شبر فى كل وادى، فى السواحل والبوادى، يا غنى الأرض اللى عشقتها الأيادى.. أنتى حاضر وأنتى ماضى وأنتى مستقبل كأنك لسه مولودة السنادى ، ، لما بيهل الربيع يهدى الورود للجميع، وأنتى أهديتى الحياة صوتك ولونك ، أصبح الكون يا بلادى كله كونك ، يا أول ضمير للانسانية ، ياللى كونتى الفجر للدنيا الجاية أغلى شمس وأغلى أهل وحلى وادى، يا مصر يا مصر يا بلادى.

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عاجل 2014-06-08

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