بالفيديو .. «من سماكى» أغنية وطنية جديدة لـ” نجاة الصغيرة “

ومن جانبه، قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، أن الأغنية هدية للأمة العربية وتم تسجيلها منذ سنوات، وأنه فخور بهذه التجربة مع نجاة الصغيرة .

وتقول كلمات الأغنية ” بلادى يا بلادى يا بلادى.. من سماكى طلت الشمس اللى ضوت كل شبر فى كل وادى، فى السواحل والبوادى، يا غنى الأرض اللى عشقتها الأيادى.. أنتى حاضر وأنتى ماضى وأنتى مستقبل كأنك لسه مولودة السنادى ، ، لما بيهل الربيع يهدى الورود للجميع، وأنتى أهديتى الحياة صوتك ولونك ، أصبح الكون يا بلادى كله كونك ، مصر يا أول ضمير للانسانية ، ياللى كونتى الفجر للدنيا الجاية أغلى شمس وأغلى أهل وحلى وادى، يا مصر يا مصر يا بلادى.

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