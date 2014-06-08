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“السيدة الأولى” فى قلعة صلاح الدين‎

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“السيدة الأولى” فى قلعة صلاح الدين‎ “السيدة الأولى” فى قلعة صلاح الدين‎

شهدت قلعة صلاح الدين اليوم ، تصوير أهم مشاهد مسلسل “السيدة الأولى” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهو مشهد اغتيال رئيس الجمهورية الذى يجسد شخصيته الفنان ممدوح عبد العليم.

كما علمت وكالة أنباء ” أونا ” أن المخرج محمد بكير إستعان بالعقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب، والمستشار العسكرى لمسلسل صديق العمر للإشراف على تصوير المشهد الذى تم فى شكل مؤتمر صحفى كان يحضره الرئيس قبل أن يتم إطلاق الرصاص عليه، ونجح صابر فى توفير كل العناصر التى تمنح المشهد صفة الواقعية، خصوصًا أن السينما والدراما فى لم تشهد تصوير هذه النوعية من المشاهد من قبل، اللهم إلا نهاية فيلم أيام السادات بطولة الفنان الراحل أحمد ذكى.

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أونا

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