نجل الشاذلى رافع آذان الشيعة على قوائم سفر قراء القرآن للخارج برمضان

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أسماء الدفعة الثانية من القراء المسافرين فى رمضان 1435هـ وعددهم 50، منهم 46 على نفقة وزارة الأوقاف، و4 بدعوات خاصة على نفقات الدول المضيفة، وضمت اﻷسماء حسن عيسى المعصراوى شقيق الشيخ أحمد عيسى المعصراوى شيخ عموم المقارئ المصرية المقال من منصبه منذ أسابيع وأحمد فرج الله محمود نجل القارئ الشهير فرج الله الشاذلى الذى رفع اﻵذان الشيعى بالعراق وصدر قرار بإبعاده عن تمثيل مصر بالخارج منذ أيام.

من جانبه قال الشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة اﻷوقاف لشئون المساجد والقرأن، إن سفر المقرئين عبر وزارة اﻷوقاف إلى الخارج يخضع لمعايير ثابتة لا مجاملة فيها فى جوانب مهنية وشرعية يسأل فيها الشخص عن نفسه، مضيفا أن إبعاد الشيخ أحمد المعصراوى عن رئاسة المقارئ المصرية لصعوده منصة رابعة لا ينعكس على شقيقه حسن ومنع الشيخ فرج الله الشاذلى من السفر لتمثيل مصر كقارئ بالخارج هذا العام ﻷدائه الآذان الشيعى بالعراق لا ينعكس على نجله أحمد ﻷن كليهما لم يصنعا شيئا مخالفا حيث لا تزر وازرة وزر أخرى أما وقد انطبقت المعايير عليها فلهما حق السفر ولا يحملا ما لم يفعلا من قبل وزارة دولة ومؤسسة تتعامل بالقانون.

وأضاف عبد الرازق لـ"اليوم السابع"، أن نشر أسماء الموفدين سواء القراء أو العلماء يؤكد الشفافية فى عمل الوزارة، حيث تصارح المجتمع بكل ما لديها فيما يحق له أن يعرفه لكون الوزارة تخص المصريين، مضيفا أنه لو كان هناك خلال بسيط لما توجهت الوزارة بكل ما لديها للجمهور علنا دون انحياز ﻷحد أو ظلم أحد بذنب آخر، مؤكدا أن الوزارة اختارت المتميزين الذين سيشرفون مصر بالخارج ومنهم نجل الشاذلى الممنوع وشقيق المعصراوى المبعد.

فيما أكد مصدر بالوزارة أنها لم تتلق شكاوى حتى اﻵن من أى قارئ رسب أو من قبل المواطنين.

وكان الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء قرر إحالة القراء الذين سافروا إلى إيران والعراق دون تصريح إلى التحقيق مع إبلاغ الجهات الرسمية المعنية بذلك حفاظًا على أمننا القومى ووحدة نسيجنا المجتمعى، وقد أفاد الشيخ الطبلاوى بأن على رأس القراء الذين سافروا إلى إيران والعراق كل من: الشيخ الدكتور أحمد أحمد نعينع – إيران، الشيخ طه محمد النعمانى، إيران، الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوى العراق، الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، العراق.