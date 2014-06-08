نجل توفيق عكاشة يقتحم كمين مطار القاهرة

لم تمض سوى ٢٤ ساعة فقط على واقعة تهديد الاعلامى توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين بالاعتصام بالمطار ، لوصوله متاخرا عن موعد اقلاع الطائرة المصرية المتجهة الى الأقصر، ليثير نجله طالب بالجامعة البريطانية ، أزمة للجهات الامنية بعد ان فوجئ الكامين الأمنى بطريق المطار بسيارة مسرعة يقودها شاب وبرفقته سيدتين ، يرفض الامتثال للتعليمات بالوقوف لرؤية رخص السيارة وتفتيشها وفقا للاجراءات الأمنية المشددة، لتزامن وصول الوفود المشاركة فى حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى ويجرى مسرعا .

على الفور تم مطاردتها بواسطة سيارات الشرطة، خوفا من أن تكون السيارة مفخخة وتستهدف عمل ارهابى، ليتم ايقافها ومحاصرتها بقوات الأمن وانزال ركابها الشاب والسيدتين، وتفتيش السيارة بواسطة الأجهزة وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية تبين خلوها تمام من أى ممنوعات ، وبسؤال الشاب لما لم يمتثل للتعليمات الأمنية ومحاولتة الهروب من الكمين الامنى ، رغم سلامة رخص السيارة التى تبين انها تخص احدى السيدتين ووجود رخصة قيادة بحوزته ، اجاب بانه يقوم بتوصيل جارته نجله السيدة حتى تلحق بالطائرة المتجهة الي الرياض وذلك ما جعله لم يقف.

أمر اللواء علاء على مدير امن المطار باتباع الاجراءات القانونية والاكتفاء بتحرير مذكرة للشاب لحداثة سنه ، بعد اعتذار نجل عكاشة عما بدر منه وتأكد السلطات الأمنية بوجود تذكرة سفر بحوزة الفتاة، رغم أنه كان باقى على موعد اقلاع الطائرة ١٥ دقيقة فقط، وتم اغلاق الكاونترات الخاصة بشركة الطيران .