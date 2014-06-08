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بالفيديو - ميسي يحذر منافسي الأرجنتين في الاختبار الأخير بهدف رائع

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بالفيديو - ميسي يحذر منافسي الأرجنتين في الاختبار الأخير بهدف رائع بالفيديو - ميسي يحذر منافسي الأرجنتين في الاختبار الأخير بهدف رائع

ساهم ليونيل ميسي في فوز منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت على حساب سلوفينيا.

المباراة هي الاختبار الأخير لراقصي التانجو قبل انطلاق المونديال يوم الخميس المقبل بلقاء البرازيل وكرواتيا.

دخل أليخاندرو سابيلا المدير الفني للتانجو بتشكيل مغاير عن أخر مباريات التانجو، لإراحة بعض نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي.

وافتتح ريكاردو ألفريز مهاجم إنتر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 12، قبل أن يدخل ميسي أرض الملعب.

مع دخول ميسي، أرسل رسالة تحذير لمنافسي الأرجنتين بأنه في قمة مستواه.

وسجل ميسي هدف تأمين الفوز لراقصي التانجو قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

جاء الهدف بصناعة رائعة من أنخل دي ماريا، لسيرخيو راموس الذي أراح الكرة برأسه لميسي ليسكنها نجم برشلونة في الشباك.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة السادسة بجوار منتخبات نيجيريا وإيران والبوسنه.

شاهد هدف ميسي:

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فيديو اليوم السابع

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