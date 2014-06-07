مساعد وزير الخارجية السابق: الدوحة بدأت تعترف بفكرة التغيير فى مصر

قال السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون العربية، إن مشاركة السفير القطرى بالقاهرة فى حفل تنصيب الرئيس السيسى غدا بمثابة لافتة شكلية مراسيمية تحمل فى طياتها اعتراف الدوحة بفكرة التغيير فى مصر.

وأشار السفير خلاف لـ "اليوم السابع" إلى أن مشاركة سفير قطر فى حفل تنصيب السيسى رئيسا لمصر دلالة على اعتزام الدوحة بدء التقارب مع القاهرة والاعتراف بخطوات خارطة الطريق فى مصر نحو مستقبل أفضل.

ويرى السفير خلاف أن تلك الخطوة التى اتخذتها قطر نحو المشاركة فى حفل تنصيب السيسى ستلقى ترحيبا من الجانب المصرى، متطلعا إلى المزيد من التعاون وحل الخلافات العالقة بين البلدين.