أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد وزير الخارجية السابق: الدوحة بدأت تعترف بفكرة التغيير فى مصر

Google+ Print
مساعد وزير الخارجية السابق: الدوحة بدأت تعترف بفكرة التغيير فى مصر مساعد وزير الخارجية السابق: الدوحة بدأت تعترف بفكرة التغيير فى مصر

قال السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون العربية، إن مشاركة السفير القطرى بالقاهرة فى حفل تنصيب الرئيس السيسى غدا بمثابة لافتة شكلية مراسيمية تحمل فى طياتها اعتراف الدوحة بفكرة التغيير فى .

وأشار السفير خلاف لـ "اليوم السابع" إلى أن مشاركة سفير قطر فى حفل تنصيب السيسى رئيسا لمصر دلالة على اعتزام الدوحة بدء التقارب مع القاهرة والاعتراف بخطوات خارطة الطريق فى مصر نحو مستقبل أفضل.

ويرى السفير خلاف أن تلك الخطوة التى اتخذتها قطر نحو المشاركة فى حفل تنصيب السيسى ستلقى ترحيبا من الجانب المصرى، متطلعا إلى المزيد من التعاون وحل الخلافات العالقة بين البلدين.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر