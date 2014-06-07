كيف تختار تشكيل الأرجنتين؟

يستعرض FilGoal.com قبل انطلاق كأس العالم 2014 التشكيلات المحتلمة التي قد يدفع بها أليخاندرو سابيلا المدير الفني للأرجنتين خلال المونديال، وذلك باعتبار أن سيرخيو روميرو قد حجز مكانا أساسيا فيها كحارس مرمي المنتخب.

واستقر قائد الأرجنتين خلال رحلته لتحقيق لقب من الأراضي البرازيلية على 23 لاعبا لتمثل التانجو في كأس العالم، كارلوس تيفيز كان أبرز الغائبين لأسباب فنية بحتة.

1- الدفاع

أزمة الأرجنتين الدائمة، خط دفاع يُفسد دائما كعكة رفاق ميسي.

سابيلا يلعب أحيانا بثلاثي في الخلف وأحيانا آخري يدفع بـ4، فالشكل الثلاثي قد يدفع مدرب التانجو بخافيير ماسكيرانو كقلب دفاع بجوار إزيكيل جاراي ومعهم خيارا من ديميكيليس وباسانتا وفيديريكو فرنانديز.

وفي هذه الحالة سيفتقد سابيلا جهود ماسكيرانو في خط الوسط.

في الشكل الرباعي سيحتفظ فرنانديز بمركزه كقلب دفاع بجوار اما مارتن ديميكيليس او إزيكييل جاراي قلب دفاع بنفيكا، مع حفاظ زاباليتا على موقعه كظهير أيمن متفوقا على كامباجنارو، مع أفضلية كبيرة لروخو كظهير أيسر على حساب باسانتا.

2) خط الوسط

في حالة عدم الدفع بماسكيرانو كقلب دفاع، فالأخير سيشكل ساتر دفاعي في خط الوسط بجوار فرناندو جاجو، مع ضمان لعب أنخل دي ماريا أساسيا بنسبة 100%، بخطة 4-3-3

أما تواجد ماسكيرانو كقلب دفاع، حينها قد يجد جماهير التانجو المدير الفني يلعب بخطة 3-5-2 بوجود أجوستو فرنانديو و انزو بيريز بجوار جاجو ودي ماريا مع خيار لوكاس بيجليا او تحويل مركز ماكسميليانو رودريجز لارتكاز دفاعي.

3) خط الهجوم

ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، لافيتزي، إيجواين وبالاسيو، سلاح أرجنتيني فتاك قادر على استعادة أمجاد راقصي التانجو.

بكل تأكيد تواجد ميسي مضمون بنسبة تفوق الـ100%، ولكن من يجاور ميسي؟

في حالة اكتمال شفاء أجويرو وإيجواين فالأمر قد حُسم، بأشراك الثلاثي معا، بتواجد ميسي خلف الجوهرة أجويرو وإيجواين صاحب الفاعلية الكبيرة على مرمي الخصم.

في هذه الحالة قد يُغير سابيلا من شكل الخطة تماما، فيعود ليشرك لافيتزي كجناح، ليجد مهاجمي الأرجنتين أنفسهم ممدودين بصانعي ألعاب وهم دي ماريا ولافيتزي.

وسيبقي خيار الدفع بريكاردو ألفريز كمهاجم هو الحل الأخير لسابيلا في حالة حدوث أي إصابات في صفوف المنتخب.