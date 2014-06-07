الأسد يحتفل بفوزه بالانتخابات بالإفراج عن مئات المعتقلين

أطلق الرئيس السوري بشار الأسد – الذى أعيد انتخابه لفترة ثالثة – مبادرة هي الأولى من نوعها تقضي بالإفراج عن 480 معتقلا ، كدفعة أولى ، بمناسبة إعادة انتخاب الأسد رئيسًا للبلاد.

ونقلت تقارير إخبارية عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن مساء اليوم قوله إنه تم الإفراج عن ما لا يقل عن 400 رجل و80 مواطنة من سجن عدرا ممن يحاكمون بتهم الإرهاب، موضحًا أنه سيتم خروجهم من مبنى محافظة دمشق في حي المرجة في دمشق ، مشيرًا إلى أن حوالي 20 منهم “خرجوا بالفعل .

وأوضح عبد الرحمن أن هذه العملية تأتي في إطار ( مكرمة ) من الرئيس الأسد بعد إعادة انتخابه ، بحسب ما أبلغنا المحامون، وقال ” نحن لا نعتبرها مكرمة، بل هي إدانة للنظام الذي يعتقل أشخاصا أبرياء بسبب آرائهم السياسية “.

وكانت السلطات أفرجت قبل يومين عن حوالي 320 سجينًا من سجن حلب المركزي شمالي البلاد، الذي استعادت قوات الحكومة السيطرة عليه أخيرًا بعد معارك ضارية مع مقاتلي المعارضة استمرت أشهرا طويلة.

أ ش أ