أبرِزي الجانب القويّ من شخصيتك مع طبعة النمر

الطبعات هذا الموسم رائجة جداً، وقد تنوّعت بطبعات الورود، والطبعات الهندسيّة، والكتابات والعبارات، بالإضافة إلى الطبعات المستوحاة من جلود الحيوانات البريّة، لا سيّما النمر. وهذا النوع يحتاج إلى الجرأة والثقة بالنفس حتى تعتمديه في إطلالاتك. لذلك، تحلّي بالجرأة، في هذا الموسم، وارتديها حتى تكوني متألقة، وعلى الموضة.

طبعات النمر أو الحيوانات البريّة لا تُفارق الموضة منذ القدم. لكنّها في مواسم تكون رائجة أكثر من مواسم أخرى. وقد عادت هذا الصيف إلى منصّات عروض الأزياء ممهّدة الطريق إلى شتاء مليء بهذه الصيحات، حيث ستكون من الصيحات الأقوى في الموسم المقبل. وقد رأيناها تنتشر على الملابس والاكسسوارات أيضاً، من أحذية وحقائب وشالات.. ومن دور الأزياء التي اعتمدت هذه الصيحة، في هذا الموسم: Saint Laurent، Diane von Furstenberg، Blumarine، وTemperley London وغيرها... ومن المعروف عن هذه الطبعة أنّها تُعطي من ترتديها جاذبية وأنوثة طاغية. بإمكانك ارتداؤها مع سروال قماشيّ عريض و"تي شيرت" قطنية لإطلالة صباحية، أو مع تنورة من نقشة النمر ذات خصر عالٍ، أو مع قميص أسود لإطلالة أنيقة، أو ارتديها على فستان قصير؛ وبذلك تحصلين على إطلالة مميّزة للسهرة.

لا تتردّدي في اعتماد هذه الصيحة، لكن حاولي ألا تبالغي في ارتدائها، حتى لا تُصبح الإطلالة فوضويّة، إذ تكفيك قطعة واحدة منها لتكوني على الموضة.

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