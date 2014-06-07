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مديرأمن مطروح: غلق الحدود مع ليبيا بشكل كامل ابتداء من مساء اليوم وحتى إشعار آخر

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مديرأمن مطروح: غلق الحدود مع ليبيا بشكل كامل ابتداء من مساء اليوم وحتى إشعار آخر مديرأمن مطروح: غلق الحدود مع ليبيا بشكل كامل ابتداء من مساء اليوم وحتى إشعار آخر

منقذ السلوم-أرشيفية

أكد مدير أمن مطروح، اللواء العنانى حمودة ، أن هناك تعليمات وردت إلى منفذ السلوم البري بإغلاق المنفذ أمام حركة الشاحنات وسيارات نقل البضائع في الاتجاهين بين و ليبيا ، لدواع أمنية اعتبارًا من مساء اليوم السبت ، و حتى إشعار آخر .

ويأتي هذا القرار الذي لم تعلن تفاصيل أسباب صدوره في الوقت الذي كان فيه المنفذ مغلقا أمام حركه سفر الأفراد منذ أكثر من أسبوعين وبعد أقل من أسبوع من السماح بسفر الشاحنات.

يذكر أنه تم فتح الحدود أمام حركة سفر الشاحنات فقط يوم الثلاثاء الماضي، عقب إغلاقه لمدة أسبوعين بناء على طلب السلطات الليبية يوم 20 مايو الماضي على خلفية الأحداث الدائرة هناك ثم عادت السلطات الليبية يوم الثلاثاء الماضي بالسماح باستئناف حركة دخول الشاحنات المحملة بالبضائع لحاجة السوق الليبي لها.

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