أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الجليل الشرنوبى: الإعلام الأمريكى نقل انتخابات الرئاسة عن الإخوان

Google+ Print
عبد الجليل الشرنوبى: الإعلام الأمريكى نقل انتخابات الرئاسة عن الإخوان عبد الجليل الشرنوبى: الإعلام الأمريكى نقل انتخابات الرئاسة عن الإخوان

قال عبد الجليل الشرنوبى، الباحث فى الإسلام السياسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تنظر إلى كافة المواقف وفقاً لما يخدم رؤيتهم الشخصية ومصالح أعضاء الجماعة فقط، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد الإخوان بكل السبل حتى الآن، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تنقل أخبار انتخابات الرئاسة عن موقع الإخوان.

وأضاف "الشرنوبى" خلال حواره ببرنامج صوت الناس المذاع على قناة محور2، أن عناصر الجماعة لا يعترفون بالواقع الجديد فى منذ قيام ثورة 30 يونيو التى أحبطت مخططهم الهادف إلى تقسيم مصر نظراً للصدمة التى تلقوها بعد عام من توليهم مقاليد الأمور فى البلاد وهو الحلم الذى عاشوا ينتظرون تحقيقه لعقود.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»