عبد الجليل الشرنوبى: الإعلام الأمريكى نقل انتخابات الرئاسة عن الإخوان

قال عبد الجليل الشرنوبى، الباحث فى الإسلام السياسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تنظر إلى كافة المواقف وفقاً لما يخدم رؤيتهم الشخصية ومصالح أعضاء الجماعة فقط، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد الإخوان بكل السبل حتى الآن، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تنقل أخبار انتخابات الرئاسة عن موقع الإخوان.

وأضاف "الشرنوبى" خلال حواره ببرنامج صوت الناس المذاع على قناة محور2، أن عناصر الجماعة لا يعترفون بالواقع الجديد فى مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو التى أحبطت مخططهم الهادف إلى تقسيم مصر نظراً للصدمة التى تلقوها بعد عام من توليهم مقاليد الأمور فى البلاد وهو الحلم الذى عاشوا ينتظرون تحقيقه لعقود.