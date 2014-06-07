سفيرنا بلشبونة يعرض تطورات أوضاع مصر فى حوار لوكالة أنباء برتغالية

أجرت وكالة الأنباء البرتغالية حوارًا صحفيًا مطولاً مع عمرو رمضان، سفير مصر في البرتغال، عرض خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية فى مصر، وذلك فى ضوء الانتخابات الرئاسية التى عقدت من يوم 26 إلى 28 مايو الماضى.

وأشار السفير خلال الحوار إلى استحقاقات خارطة الطريق وإقرار الدستور الجديد للبلاد في يناير الماضي، فضلاً عن ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن "LUSA" تعد أكبر وكالة أنباء باللغة البرتغالية، ولديها 280 مراسلاً داخل البرتغال وخارجها فى 23 دولة، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية البرتغالية تنقل الأخبار عنها.

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