وزارة الداخلية: لم يستدل على مغادرة المستشار عبدالمقصود عبر المنافذ الشرعية

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ” إنه لم يستدل على مغادرة المستشار محمد عوض عبدالمقصود عيسى عبر أى من المطارات أو المنافذ الشرعية للبلاد”.

جاء ذلك فى تصريح لمسئول المركز بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية حول تمكن المستشار محمد عوض عبدالمقصود عيسى – القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية ، والمحال لمجلس التأديب والصلاحية لاتهامه بالإنضمام لتنظيم الإخوان من الهروب إلى دولة تركيا عبر الإسكندرية رغم صدور قرار بمنعه من السفر.

وأضاف ” إنه بمراجعة قاعدة البيانات بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تبين أن المذكور مُدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار السيد المستشار قاضى التحقيق ، وأنه تقدم للسفر بتاريخ 29/3/2014م عن طريق مطار برج العرب بالإسكندرية ، وتم إلغاء سفره تنفيذاً لقرار المنع وبتاريخ 28/5/2014م قامت أسرته بالسفر إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب بالإسكندرية”.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه لم يستدل على مغادرة المذكور عبر أى من المطارات أو المنافذ الشرعية للبلاد .

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