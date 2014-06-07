دي كانيو: الإرهاق سيطيح بإنجلترا من مرحلة المجموعات

يرى نجم الكرة الإيطالية السابق باولو دي كانيو أن منتخب إنجلترا سيودع كأس العالم 2014 مبكراً.

دي كانيو قضى فترة 7 سنوات من مسيرته الكروية في إنجلترا حيث لعب لأندية شيفيلد وينزداي ووست هام يونايتد وتشارلتون أثلتيك قبل أن يدرب فريقي سويندون تاون وسندرلاند بين عامي 2011 و2013.

الإيطالي المثير للجدل دائماً قال إن الإرهاق الذي ضرب لاعبي المنتخب الإنجليزي سيؤثر عليهم في المونديال وسيؤدي لخروجهم من مرحلة المجموعات في رأيه.

وتلعب إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب إيطاليا وأوروجواي وكوستاريكا.

وقال دي كانيو لصحيفة ديلي ميرور: "أحب روني، لكنه لا يقدم شيئاً في البطولات الكبرى لأنه يخوضها مرهقاً بعد أن لعب مباريات كثيرة للغاية. الأجواء في البرازيل ستكون صعبة عليه وعلى كل رفاقه".

وانتقد دي كانيو عدم حصول الأندية الإنجليزية على فترة راحة شتوية بقوله: "تعتقدون أنه من الرائع أن تلعبوا في الكريسماس، لكن عليكم أن تدفعوا الثمن في يونيو".

واستطرد "الإرهاق يبلغ مداه في هذه الفترة. إذا أردت أن تحقق شيئاً في كأس العالم عليك أن تبذل 200% من جهدك ولاعبو انجلترا لن يتمكنوا من ذلك".

دي كانيو انتقد أيضاً مواطنه ماريو بالوتيللي الذي يلعب بفردية في المنتخب الإيطالي، مركداً أن عليه تسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة منتخب بلاده، متوقعاً تأهل إيطاليا وأوروجواي على حساب إنجلترا.

ويفتتح المنتخب الإنجليزي مبارياته في المونديال بلقاء إيطاليا في ماناوس يوم 14 يونيو.