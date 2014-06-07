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جنايات أسيوط تقضي برفض عدم دستورية المحكمة في محاكمة 35 إخوانيًا

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جنايات أسيوط تقضي برفض عدم دستورية المحكمة في محاكمة 35 إخوانيًا جنايات أسيوط تقضي برفض عدم دستورية المحكمة في محاكمة 35 إخوانيًا

محكمة -أرشيفية

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، رئيساً في القضية رقم 136 جنايات ثان أسيوط ،والمتهم فيها 35 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، والمتهمون بقتل 3 من المتظاهرين في 30 يونيو برفض الدفع المقدم من دفاع المتهم الأول جلال عبدالصادق مسئول المكتب الإداري بجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط والذي دفع فيه بعدم دستورية المرسوم قانون 6 لسنة 2012.

وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم للمرافعة في موضوع الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.

ومن بين المتهمين عاصم عبد الماجد، عضو مجس شورى الجماعة الإسلامية، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من أبرزهم الدكتور على عز الدين، أمين حزب الحرية والعدالة، و عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بعدم الدستورية لجلسة 7 يونيو القادم مع استمرار حبس المتهمين.

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