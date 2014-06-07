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طلاب يحتفلون بـ«تنصيب السيسي» أمام «الدستورية» برفع العلم الروسي وتنكيس القطري

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طلاب يحتفلون بـ«تنصيب السيسي» أمام «الدستورية» برفع العلم الروسي وتنكيس القطري طلاب يحتفلون بـ«تنصيب السيسي» أمام «الدستورية» برفع العلم الروسي وتنكيس القطري

ينظم عدد من طلاب الجامعات، صباح الأحد، وقفة أمام المحكمة الدستورية العليا، للاحتفال بأداء الرئيس عبد الفتاح ، اليمين الدستورية، في مقر المحكمة، ولشكر الدول العربية التي ساندت خلال الفترة الماضية، وخاصة منذ سقوط نظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق، محمد مرسي.

وعلمت وكالة أنباء «ONA» أن الطلاب المشاركين في الوقفة، سيرتدون قمصان مطبوع عليها أعلام الدول العربية، ماعدا العلم القطري، وسيرتدون «كاب» عليه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيحملون «بانر» كبير عليه أعلام الدول العربية كاملة، إلى جانب علم روسيا، وفي جانبه أعلام قطر وتركيا وإسرائيل، وعليهم علامة «X» (إكس).

وقال أحد الطلاب المشاركين في الوقفة، لـ«ONA»، والذي طلب عدم ذكر اسمه، (لإصرارهم على أن يكون الحراك طلابيًا بدون أسماء أي حركات أو مواقع قيادية)، إن الفعالية تأتي للاحتفال بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتأكيد على أن شرعية موجة 30 يونيو، التي أسقطت نظام الإخوان المسلمين، وأيضًا لإبداء امتنانا وشكرنا للدول العربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب مصر في محنتها، على رأسها المملكة العربية والإمارات وروسيا.

ومن المرتقب أن يؤدي الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، في مقر المحكمة الدستورية العليا، ليتولى بذلك مهام منصبه رسميًا، كما يُقام بعد أداء اليمين، حفل في قصر الاتحادية، يشارك فيه الملوك والرؤساء، الذين حضروا للمشاركة في حفل التنصيب.

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أونا

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