استعدادا لكأس العالم .. 14 سعودياً يتزوجون من برازيليات

كشف السفير السعودي في البرازيل، هشام القحطاني، بحسب مانشرته “العربية.نت”، عن زواج 14 سعودياً من برازيليات.

وأوضح، اليوم السبت: “هؤلاء استحسنوا فكرة الإقامة في البرازيل، والزواج من برازيليات؟

وأشار إلى أن “هناك عدداً كبيراً من السعوديين القادمين للسياحية وفي الغالب توجهم إلى مناطق جنوب البرازيل في مدينة هيري ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى الشمال البرازيل في غابات الأمازون”.

وتمنى أن يكون هناك في المستقبل تطور للعلاقات البرازيلية السعودية، وأن يكون هناك خط مباشر لتسيير رحلات جوية من السعودية إلى البرازيل والعكس سواء من الخطوط الجوية السعودية أو الخطوط البرازيلية لمساعدتها على زيارة عدد السياح السعوديين.

وأكد السفير السعودي أنه “لم تكن هناك مناقشة بشكل رسمي لتسيير رحلات مباشرة ولكن هناك أحاديث ودية في وزارة الخارجية البرازيلية، وهم يفضلون أن يتم ذلك”.