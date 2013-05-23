إجراء الصيانة الدورية بمحطات كهرباء مطروح وفصل التيار غداً الجمعة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهربا، عن فصل التيار الكهربائى عن مركز ومدينة مرسى مطروح لمدة 5 ساعات متصلة من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 11من صباح غد، الجمعة، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بعدد من محطات الكهرباء.

وأكد المهندس خميس الدسوقى، رئيس قطاع كهرباء مطروح، والساحل الشمالى، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطات محولات الألبان وفوكه والنجيلة استعدادا للموسم الصيفى.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية فى بيان أعلنته من خلال إذاعة مطروح المحلية باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أية خسائر لهم بسبب انقطاع التيار.