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بالصور..على طريقة «أوسكار».. الدستورية تستعد لاستقبال السيسى بـ«السجادة الحمراء»

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السجادة الحمراء على سلالم المحكمة الدستورية لاستقبال السيسي

السجادة الحمراء على سلالم المحكمة الدستورية لاستقبال

استعدت المحكمة الدستورية، لاستقبال المشير السيسى لأداء اليمين الدستورية، كرئيسا لجمهورية العربية.

وتزينت المحكمة الدستورية، بالأعلام المصرية، وتزين درج المحكمة الدستورية،بالسجادة الحمراء علي طريقة المهرجانات السينمائية العالمية،لاستقبال المشير السيسى.

يذكر أنه ، فى العاشرة والنصف من صباح غد الأحد، تبدأ مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، ليتولى عقب ذلك مهام عمله رسميا رئيسا للجمهورية.

السيسى يؤدى اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كبديل للبرلمان، وفقا لما ينص عليه الدستور فى مادته «144».

المراسل : محمود عبدالحفيظ

 

تزين المحكمة الدستورية لاستقبال الرئيس الجديد (1)

لسجادة الحمراء فى استقبال المشير

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