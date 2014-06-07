بالصور..على طريقة «أوسكار».. الدستورية تستعد لاستقبال السيسى بـ«السجادة الحمراء»

استعدت المحكمة الدستورية، لاستقبال المشير السيسى لأداء اليمين الدستورية، كرئيسا لجمهورية مصر العربية.

وتزينت المحكمة الدستورية، بالأعلام المصرية، وتزين درج المحكمة الدستورية،بالسجادة الحمراء علي طريقة المهرجانات السينمائية العالمية،لاستقبال المشير السيسى.

يذكر أنه ، فى العاشرة والنصف من صباح غد الأحد، تبدأ مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، ليتولى عقب ذلك مهام عمله رسميا رئيسا للجمهورية.

السيسى يؤدى اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كبديل للبرلمان، وفقا لما ينص عليه الدستور فى مادته «144».

المراسل : محمود عبدالحفيظ