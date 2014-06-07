وكالة الأهرام تغرم الأهلي مليون ونصف بسبب عبد الله السعيد

أرسلت وكالة الأهرام للإعلان خطابا رسميا للأهلي يخطره فيه بتغريم النادي مليون ونصف جنيها بسبب الإعلان الذي صوره لاعب الفريق عبد الله السعيد مع أحد المنافسين.

وظهر السعيد في إحدى دعاية شركات الألبان المنافسة لإحدى الشركات المتعاقدة معها وكالة الإهرام الراعي الرسمي للأهلي مما جعل العقوبة توقع على الأخير وفقا لشروط التعاقد بينهما.

وعلم FilGoal.com أن المسؤولين في الأهلي يحاولون حل المشكلة بطريقة ودية نظرا للعلاقات الطيبة التي تربط النادي بوكالة الأهرام للإعلان والتسويق.

وفي حال تمسك وكالة الإهرام للإعلان بالغرامة فإن الإدارة سوف تقوم بتغريم اللاعب المبلغ المقرر في تلك العقوبة.

وأصابت إدارة الأهلي حالة استياء شديدة بسبب عدم احترام اللاعبين لعقودهم خاصة وأنها ليست الحالة الأولى بعد أن قام حسام غالي بنفس الواقعة إبان وجوده في الأهلي منذ عامين مما تسبب في تغريمه أيضا.