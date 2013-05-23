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"محامون أحرار" بالمنيا تطالب بعمل بوابات إلكترونية لتأمين المحاكم

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"محامون أحرار" بالمنيا تطالب بعمل بوابات إلكترونية لتأمين المحاكم "محامون أحرار" بالمنيا تطالب بعمل بوابات إلكترونية لتأمين المحاكم

طالبت حركة "محامون أحرار مرابطون" بالمنيا بضرورة العمل على تأمين بوابات مجمع المحاكم من تسلل حاملى السلاح للأخذ بثأرهم بداخلها، وذلك عن طريق عمل بوابات إلكترونية على جميع مداخل ومخارج المجمع.

واستنكرت الحركة فى بيانها ما حدث أمس بمجمع محاكم المنيا من قيام أحد المواطنين باقتحام المجمع، وهو يرتدى نقابا، وقيامه بإطلاق الرصاص الحى على أحد المتهمين فى قفص الاتهام بإحدى قاعات الجلسات فى الدور الرابع.

وأضاف البيان، أنه من المفترض أن تكون قاعات المحاكم ملاذا ً آمناً للمتقاضين أولا ً من أبناء الشعب المصرى، وأن تكون آمنة ً للعاملين بها من موظفين إداريين وفنيين ومحامين وقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وشدد البيان على ضرورة تأمين كافة بوابات الدخول والخروج للمجمع ببوابات إلكترونية، وتخصيص بوابات خاصة للمحامين والقضاة وأعضاء النيابة، وأخرى خاصة بالجماهير، وتكون بإبراز تحقيق الشخصية.

كما طالبت الحركة اللواء مدير أمن المنيا بضرورة التواجد الأمنى المكثف فى أروقة وساحات مجمع المحاكم بالمنيا، وأن يتم تسليح أفراد الشرطة، الذين يقومون بتأمين المجمع من الداخل والخارج، وسرعة تواجد عنصر نسائى بين أفراد الأمن حتى يتسنى لها مراقبة كافة النساء بالمجمع ومعرفة هويتهن.

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مصر 365