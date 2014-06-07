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وزير الإسكان يلتقى مسئولى مشروع "الاجتماعى" لمتابعة المرحلة الثانية

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وزير الإسكان يلتقى مسئولى مشروع "الاجتماعى" لمتابعة المرحلة الثانية وزير الإسكان يلتقى مسئولى مشروع "الاجتماعى" لمتابعة المرحلة الثانية

يجتمع حاليا الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى بالنسبة لمراحل مشروع الإسكان الاجتماعى داخل المحافظات وخاصة المرحلة الثانية والتى تنفذ داخل 25 محافظة.

وشدد مدبولى على ضرورة التزام المحافظات بالجدول الزمنى للمرحلة الثانية والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى، حتى يتثنى للوزارة طرح الوحدات المرحلة الثانية للحجز وعددها 72 ألف وحدة سكنية.
>كما شدد على ضرورة مراعاة المعايير والمواصفات العالمية عند تشطيب الوحدات، موكدا أنه لم يسمح بأى تأخير سواء فى مواعيد التنفيذ أو التشطيب.
>وطالب المسئولين بضرورة إعداد تقرير اليوم عن نسبة التنفيذ داخل المحافظات للوحدات الخاصة بها.

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