أبوحديد يستقبل خبير "الفاو" لمناقشة برامج التنمية الزراعية

استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم السبت، كريستوفر بيكر، الخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وذلك لمناقشة الإطار الوطنى للتعاون بين المنظمة والوزارة، واولويات الوزارة للخمس سنوات القادمة فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ.

وتتضمن أولويات التنمية التى وضعتها الوزارة، فى إطار البرنامج القُطرى 2013-2017، فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية، بما فى ذلك الأمن الغذائى والتغذية وتوليد فرص العمل فى المناطق الريفية.

ويعد هذا الاطار أيضًا أداه لتعبئة الموارد التى تقدم من الجهات المانحة وجميع الجهات المعنية الأخرى، لتقديم تصور واضح وموجز كبيان سياسة خطة العمل بالوزارة فى الخمس سنوات القادمة.

ومن المقرر أن تقعد الوزارة الاثنين القادم ورشة عمل بالتعاون مع الفاو، لمناقشة خطة العمل الفعلية الخاصة بذلك الإطار.

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