أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبوحديد يستقبل خبير "الفاو" لمناقشة برامج التنمية الزراعية

Google+ Print
أبوحديد يستقبل خبير "الفاو" لمناقشة برامج التنمية الزراعية أبوحديد يستقبل خبير "الفاو" لمناقشة برامج التنمية الزراعية

استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم السبت، كريستوفر بيكر، الخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وذلك لمناقشة الإطار الوطنى للتعاون بين المنظمة والوزارة، واولويات الوزارة للخمس سنوات القادمة فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ.

وتتضمن أولويات التنمية التى وضعتها الوزارة، فى إطار البرنامج القُطرى 2013-2017، فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية، بما فى ذلك الأمن الغذائى والتغذية وتوليد فرص العمل فى المناطق الريفية.

ويعد هذا الاطار أيضًا أداه لتعبئة الموارد التى تقدم من الجهات المانحة وجميع الجهات المعنية الأخرى، لتقديم تصور واضح وموجز كبيان سياسة خطة العمل بالوزارة فى الخمس سنوات القادمة.

ومن المقرر أن تقعد الوزارة الاثنين القادم ورشة عمل بالتعاون مع الفاو، لمناقشة خطة العمل الفعلية الخاصة بذلك الإطار.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365