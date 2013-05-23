أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا: شون المحافظة استقبلت 300 ألف طن "قمح"

Google+ Print
محافظ المنيا: شون المحافظة استقبلت 300 ألف طن "قمح" محافظ المنيا: شون المحافظة استقبلت 300 ألف طن "قمح"

أعلن الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، أنه تم توريد 300 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بزيادة قدرها 70 ألف طن عن الكميات الموردة خلال العام الماضى فى ذات التوقيت.

وأشار إلى أن كافة شون القمح بالمحافظة تستقبل الكميات الموردة من المزارعين وهناك متابعة دورية لضمان استيعاب كافة الكميات حتى نهاية موسم التوريد، مع تذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات التسويق وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش الدائم والمستمر على الشون والمخازن وتفعيل القانون الخاص بمنع نقل الأقماح المحلية خارج المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح برئاسة المحافظ وبحضور وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولى الشئون وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأكد المحافظ على ضرورة توافر أجولة التخزين الخاصة بالكميات الموردة وطالب بتقديم تقرير عن الكميات التى تقوم بتوريدها الجمعيات التعاونية للشون بشكل دورى.

وقدم وكيل وزارة تقريرا حول الكميات الموردة لكل شون والمبالغ المنصرفة للمزارعين، موضحاً أنه تم البدء فى عملية طحن الأقماح اعتباراً من 13 مايو، بعكس ما كان متبعا خلال الأعوام الماضية من بدء الطحن بعد انتهاء التوريد تماما فى شهر أغسطس، وهو ما ساهم فى توفير مساحات كبرى بالشون.

وأضاف أن هناك 27 جمعية تعاونية شاركت فى عملية التوريد وبلغت الكميات التى قامت بتوريدها 2509 أطنان توريد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)