محافظ المنيا: شون المحافظة استقبلت 300 ألف طن "قمح"

أعلن الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، أنه تم توريد 300 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بزيادة قدرها 70 ألف طن عن الكميات الموردة خلال العام الماضى فى ذات التوقيت.

وأشار إلى أن كافة شون القمح بالمحافظة تستقبل الكميات الموردة من المزارعين وهناك متابعة دورية لضمان استيعاب كافة الكميات حتى نهاية موسم التوريد، مع تذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات التسويق وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش الدائم والمستمر على الشون والمخازن وتفعيل القانون الخاص بمنع نقل الأقماح المحلية خارج المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح برئاسة المحافظ وبحضور وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولى الشئون وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأكد المحافظ على ضرورة توافر أجولة التخزين الخاصة بالكميات الموردة وطالب بتقديم تقرير عن الكميات التى تقوم بتوريدها الجمعيات التعاونية للشون بشكل دورى.

وقدم وكيل وزارة التموين تقريرا حول الكميات الموردة لكل شون والمبالغ المنصرفة للمزارعين، موضحاً أنه تم البدء فى عملية طحن الأقماح اعتباراً من 13 مايو، بعكس ما كان متبعا خلال الأعوام الماضية من بدء الطحن بعد انتهاء التوريد تماما فى شهر أغسطس، وهو ما ساهم فى توفير مساحات كبرى بالشون.

وأضاف أن هناك 27 جمعية تعاونية شاركت فى عملية التوريد وبلغت الكميات التى قامت بتوريدها 2509 أطنان توريد.

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