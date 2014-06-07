تأجيل محاكمة 3 ألمان و6 مصريين هربوا قطعًا أثرية من الأهرامات للخارج لجلسة 4 سبتمبر

قررت لدائرة ( 18 ) بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تاجيل محاكمة 9 متهمين، بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية “هاربيين، في قضية الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج الى جلسة 4

> سبتمبر لاعلان الشهود

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، وجهت للمتهمين تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد، وباشر التحقيق محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة.

> وشملت قائمة المتهمين 3 المان، و3 من مفتشي الآثار، و2وحارسين بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة.

> أحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية، وهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرًا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا، وتتخذ النيابة حاليا إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم، واسترداد القطع الأثرية التي تم تهريبها.

> وتعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة صاحب شركة السياحة الذي استصدر التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات.

ودخلوا الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم، وفقًا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان؛ للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار.

> وتجاوز المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة، المتهمين، نطاق التصاريح الرسمية