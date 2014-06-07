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عدسة FilGoal.com ترصد أول ظهور لإبراهيم سعيد في مران الزمالك

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عدسة FilGoal.com ترصد أول ظهور لإبراهيم سعيد في مران الزمالك عدسة FilGoal.com ترصد أول ظهور لإبراهيم سعيد في مران الزمالك

خاض إبراهيم سعيد المدافع الذي يخضع للاختبار في نادي الزمالك أول مران رسمي له مع زملائه المستبعدين من رحلة الكونجو يوم السبت على ملعب حلمي زامورا.

وكانت عدسة FilGoal.com حاضرة مران هيما الأول مع المجموعة المستبعدة التي يأتي أبرزها يوسف أوباما، حمادة طلبة بجانب بعض الناشئين.

وكان إبراهيم سعيد قد حصل على موافقة مرتضى منصور رئيس الزمالك وأحمد حسام "ميدو" المدير الفني على الخضوع لفترة اختبار لاستعادة مستواه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه من عدمه.

ويدخل إبراهيم سعيد في التدريبات الجماعية عقب عودة الزمالك من مواجهة مازيمبي الكونجولي يوم الأحد.

لمشاهدة صور مران إبراهيم سعيد إضغط هنا

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فيديو اليوم السابع