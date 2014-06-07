‫‏الإمارات‬ تصدر قانونا للتجنيد الإجباري بعد شهرين من تطبيقه بقطر

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم السبت، قانونا يلزم بموجبه كل إماراتي أتم 18 عاما بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر “اختياريا”.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن آل نهيان أصدر القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية تأكيدا على ما ورد في المادة 43 من الدستور التي تنص على أن “الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون”.

وتعد الخدمة الوطنية، حسب القانون، “فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا “.

وأتاح القانون للإناث الالتحاق بالخدمة “إختياريا وبموافقة ولي الأمر”.

وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور ستكون سنتين وذلك للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ، وستكون تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى ، وستكون للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي.