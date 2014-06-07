طولان: أحترم تعاقدي مع طلائع الجيش ولم أدخل في مفاوضات مع أندية أخري

أكد حلمي طولان، المدير الفني لطلائع الجيش، أنه يحترم تعاقده مع فريقه الحالي ولم يدخل في مفاوضات مع أندية سواء داخل مصر أو خارجها خلال الفترة الحالية.

وأوضح طولان أن علاقته بالمؤسسة العسكرية كبيرة ولم يتفاوض مع أندية خلال الفترة الحالية ، مؤكدًا أن هدفه هو الحفاظ على تواجد طلائع الجيش في الدوري الممتاز ، وكل ما يثار عن مفاوضات مع أندية داخل وخارج مصر أمر غير صحيح .

وكانت الساعات الماضية قد شهدت عدة تقارير تشير إلى ترشيح طولان لتولي مهمة قيادة إنبي والهلال السوداني وهو ما نفاه المدير الفني الحالي لطلائع الجيش .