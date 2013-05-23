أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يستعيد ' طرفيه '

Google+ Print
برشلونة يستعيد ' طرفيه ' برشلونة يستعيد ' طرفيه '

(إفي) - شارك ظهيرا فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أدريانو كوريا وداني ألفيش اليوم في المران مع زملاءهما بصورة طبيعية بعد أن عانيا من الإصابات.

وقاد المران جوردي رورا نظرا لغياب المدرب تيتو فيلانوفا حيث يتواجد الأخير في مدينة نيويورك الأمريكية حتى غدا الجمعة لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة للتعافي من السرطان.

وحظى برشلونة براحة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يبدأ استعداداته للمباراة قبل الأخيرة من عمر الليجا أمام إسبانيول، في ديربي كتالونيا حيث يسعى الأخير للفوز من أجل حجز تذكرة إلى المسابقات الأوروبية، بينما يتطلع برشلونة للفوز بهدف الاقتراب من رقم الـ100 نقطة.

وكان أدريانو كوريا وداني ألفيش قد تعرضا لإصابات خلال مباراة الفريق أمام بلد الوليد على ملعب كامبو نو وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء فيلانوفا بنتيجة 2-1.

كما أجرى أبيدال مرانا منفردا، فيما لا يزال الساحر ليونيل ميسي وكارليس بويول يعانيان الإصابات، بينما غاب جيرارد بيكيه عن التدريبات بعد حصوله على إذن بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع