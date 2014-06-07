حمد ذياب.. التميز في التطبيقات الذكية

حصل على جائزة وزارة الداخلية للخدمة الحكومية عبر الهاتف المحمول وقيمتها 100 ألف درهم عن تطبيق «بلادي» للهواتف المحمولة وتم تكريمه في احتفال عقد في المقر الرئيسي للوزارة في أبوظبي مؤخرا.

حمد ذياب طالب مواطن يدرس علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات بكليات التقنية العليا للطلاب، يقول إنه يهوى البرمجة وبدأها في برامج ألعاب «الفيديو كيم» وخلال دراسته في الكلية برمج العديد من هذه الألعاب ثم انتقل على مرحلة متقدمة وبدأ في برمجة التطبيقات على الهواتف الذكية، وهو مساق يدرس في كلية دبي للطلاب في السنة الثالثة في قسم تقنية المعلومات.

يقول ذياب: أثناء دراستي كنت موظفا في قسم الخدمات الالكترونية في بلدية الشارقة وقمت ببرمجة برنامج «بلديتي» على نظام «أي أو اس» في «آيفون» و«آيباد». وخلال السنة الماضية قمت بتصميم وبرمجة تطبيق «بلادي» على الهواتف الذكية وتقدمت إلى جائزة وزارة الداخلية وحصلت عليها في العام الحالي.

ويشير إلى أن تطبيق الهاتف المحمول «بلادي» يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين وزوار دولة، وقمت بتطوير هذه المجموعة للاستخدام في أجهزة iOS iPhone ، وتشمل الخدمات التالية: ملفاتي، سفاري، أنقذني، اتبعني، عين المشاهد، عين على الطريق، تحديثات المرور، أماكن مميزة والترحيب.

ويتابع: أطمح إلى دخول عالم برمجة الخدمات الذكية والتعمق في هذا المجال بشكل كبير، لتقديم خدمات للجهات الحكومية ورد الجميل للوطن، وحاليا من خلال دوامي في هيئة تنظيم الاتصالات اعتزم تصميمي وبرمجة تطبيقات ذكية للجهات الحكومية وأعمل مع وزارة شؤون المجلس الوطني وشرطة دبي بخصوص تطبيقات ذكية وبدأت مرحلة تصميم البرامج. ويؤكد الطالب حمد ذياب أن المسابقة كانت تجربة ممتازة للتعلم بالممارسة، مما أتاح الفرصة له لممارسة مهاراته في البرمجة بصورة عملية وإظهار قدراته في تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة.

وعن نجاحه وفوزه بالجائزة قال إن هذا النجاح جاء نتيجة الجهود المبذولة والخروج عن المألوف كطالب في كلية علوم الكمبيوتر والمعلومات والاتصال التطبيقي، وأنصح أي طالب سواءً كان في كليات التقنية العليا أو أي جامعة أخرى للسعي وراء المزيد من المعرفة في اتجاهات متنوعة «أفقياً أو عمودياً»، مما سيستدعي بذل الجهد والعمل المستمر للوصول إلى القمة والنجاح في الحياة.