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رئيس أوكرانيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية السبت

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يؤدي بيترو بوروشينكو اليمين، السبت كخامس رئيس لأوكرانيا منذ استقلالها وأول رئيس لها منذ عام 1991 يفوز في انتخابات بأكثر من نصف الأصوات في جولة واحدة بعد أن وعد بتخطي الخلافات بين الشرق والغرب والتي قسمت البلاد.

وقد عززت «بوروشينكو»، 48 عاما، وهو من أقطاب صناعة الحلوى رسائل تأييد من الغرب ولكنه مازال يسعى لوضع استراتيجية للتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعارض حملة كييف العسكرية ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا.

وستتابع الحكومات الغربية وروسيا الوضع من أجل الحصول على إشارات بشأن الطريقة التي يعتزم بها معالجة التمرد في شرق أوكرانيا.

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