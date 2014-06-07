بالصور .. ” السي اي ايه ” تفتح حسابًا على تويتر وفيس بوك

انضمت وكالة الاستخبارات المركزية (السي اي ايه) إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت الوكالة اليوم “الجمعه” بفتح حساب لها على كل موقع تويتر بالاضافة إلى حساب آخر على موقع الفيس بوك.

وقال مدير السي اي ايه جون برينان، في بيان له، إن فتح حسابي تويتر وفيس بوك يهدف الى مساعدة الوكالة الامريكية في التواصل مع المواطنين بصورة مباشرة وتوفير معلومات لهم عن مهام السي اي ايه وتاريخها وتطورها.

وتعتزم الوكالة نشر على حسابها بياناتها الصحفية التي هي غالبا نادرة ومعلومات عن الوظائف المتوفرة بها وبعض المهام التي مر عليها زمنا طويلا ولم تعد سرية.

وقالت السي اي ايه عن نفسها على حسابها في تويتر انها خط الدفاع الاول للولايات المتحدة كما انها تنجز ما لايستطيع آخرون انجازه والذهاب الى الاماكن التي لا يستطيع آخرون الذهاب اليها. وقد اصبح لدى السي اي ايه نحو 115 الف متتبع خلال ساعتين في حين بدأ البعض في وضع بعض التعليقات الساخرة على حساب الوكالة الجديد حيث قال سفير باكستان الاسبق لدى الولايات المتحدة حسين حقاني في تغريدة له “ظلت السي اي ايه تتبع الناس لسنوات طويلة والآن اصبح لاصحاب الحسابات على تويتر الفرصة لتتبع السي اي ايه على حسابها.

وكانت السي اي ايه قد فتحت حسابا آخر على موقع الفيس بوك في مطلع الشهر الحالي الا ان الصفحة لم تحظ بعد باهتمام كبير اذ حصلت على اعجاب نحو 300 متتبع فقط حتى الآن.

أ ش أ