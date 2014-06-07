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إقبال ضعيف على شراء متطلبات رمضان والمصانع تشكو من ارتفاع المواد الخام

  • مصر
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شهدت أسواق أكتوبر، إقبالا ضعيفا على شراء مستلزمات شهر رمضان ، خاصة وأن المدينة تشتهر بالعديد من مصانع الحلوى ومنتجات رمضان ، وتقيم بعض الأسواق .

واشتكى الأهالي من ارتفاع الحلوى 40% عن العام الماضي، بالإضافة إلى عزوف التجار عن إقامة خيام لعرض منتجات رمضان في الشوارع والأحياء الرئيسية.

وقال سيد عامر عامل أنه ذهب لشراء بعض الحلوى والمكسرات قبل شهر رمضان ، حيث فوجئ يسعر الكيلو يصل إلى 50 جنيه للأنواع العادية وهناك بعض الأنواع يصل فيها الكيلو إلى 75و100 جنيه،

وقالت أم عمرو إن أسعار الحلويات والمكسرات هذا العام نار حيث اكتفت بشراء كيلو حلوى واحد فقط في حين قامت في العام الماضي بشراء 3 كيلو.

وأشارت ليلى محمود أن أسعار الأسعار زادت عن العام الماضى، فى كافة الأنواع مما يجعل ضعيفا ،

فيما أرجع حامد الشرقاوي تاجر الإقبال الضعيف من المواطنين إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

في نفس السياق أكد محمود عبد الستار، مدير أحد مصانع الحلوى أن ارتفاع أسعار السكر والدقيق والمسلى والمواد الخام والإستيراد أدى إلى ارتفاع أسعار حلوى إلى نحو 40% عن العام الماضي ، بالإضافة إلى الأحداث التي تمر بها البلاد دفعت الكثيرين للإحجام عن شراء الحلوى يسبب ضيق اليد مما دفع المصانع لتشغيل أقل من نصف طاقاتها للوفاء باحتياجات السوق في هذه الفترة .

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