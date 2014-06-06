بان كي مون يعين الأمير زيد رعد الحسين مفوضًا أمميًا لحقوق الإنسان

قال بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة اليوم أنه أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتزامه تعيين الأمير زيد رعد زيد الحسين (من الأردن) مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف الأمين العام ـ في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه اليوم ـ أنه بعد التشاور مع رؤساء المجموعات الإقليمية للدول الأعضاء ، أبلغ اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتزامه تعيين الأمير زيد رعد زيد الحسين (من الأردن) مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وسوف يخلف الأمير الأردني المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه.

ونوه بان كي مون في البيان بأن الأمير زيد رعد زيد الحسين يشغل حاليا منصب الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة ، وقد شغل من قبل منصب سفير الاردن لدى الولايات المتحدة وسفير غير مقيم لبلاده لدى المكسيك ، كما شغل الأمير الأردني أيضا منصب نائب الممثل الدائم للأردن في الأمم المتحدة برتبة سفيرفي الفترة من 1996 الي عام 2000.