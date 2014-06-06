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وزير الرى: قرار قطع المياه عن الساحل الشمالى منذ شهر وليس الآن

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وزير الرى: قرار قطع المياه عن الساحل الشمالى منذ شهر وليس الآن وزير الرى: قرار قطع المياه عن الساحل الشمالى منذ شهر وليس الآن

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى، إن قرار قطع المياه عن القرى السياحية فى الساحل الشمالى اتخذ منذ شهر وليس فى الوقت الحالى، موضحا أن هذه المياه كانت تروى بها الحدائق العامة.

وأضاف عبد المطلب عبر مداخلة هاتفية على برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى "خالد أبو بكر" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الهدف من قطع المياه هو زراعات القرى الأرض فى المحافظة وتزويد الشباب بالزراعات والإنتاج، مشيرا أن المصدر الرئيسى لهذه المياه هى ترعة الحمام.

وعن سد أثيوبيا أكد وزير الرى أن المهندس إبراهيم محلب يبذل جهدا كبيرا ومستمرا من خلال اتصالات عدة لحل هذه الأزمة.

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