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التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعيدة عن الأجزاء المحذوفة من المنهج

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التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعيدة عن الأجزاء المحذوفة من المنهج التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعيدة عن الأجزاء المحذوفة من المنهج

قال محمد سعد، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم وضعت نظامًا فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنها بعيدة تمامًا عن الأجزاء التى تم حذفها من المنهج، موضحًا أن الامتحانات مطابقة تمامًا للقواعد الفنية لمستوى الطلاب.
> وأضاف عبر مداخلة هاتفية على برنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى "خالد أبو بكر" على فضائية "اليوم" اليوم الجمعة، أن الامتحانات مؤمنة تمامًا، من قبل قوات الشرطة والقوات المسلحة، وتم نقل أوراق الامتحانات عن طريق طائرات القوات المسلحة، لضمان وصولها إلى اللجان بطريقة مؤمنة تمامًا.
> وتابع المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، أن الاختبارات بعيدة تمامًا عن الحياة السياسية ومطابقة للقواعد الفنية فى الإطار التربوى فقط، موضحًا أنه سيتم تمشيط اللجان من الداخل والخارج وفى دورات المياه داخل المدارس عن طريق خبراء المفرقعات للبحث عن أى أجسام غريبة.

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