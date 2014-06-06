التموين:60مليون مصرى يتناولون الفول يوميًا ونهدف تجميل "عربية الفول"

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن الوزارة استعدت لشهر رمضان المقبل بتوفير السلع، بالإضافة إلى الاستعداد لما بعد شهر رمضان من خلال ضخ السلع فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة تستهدف السيطرة على أسعار السلع المرتفعة وتوفير السلع المستوردة فى الأسواق المصرية.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سيادة المواطن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "دينا عبد الفتاح"، أن الوزارة تستهدف توفير دعم مشروعات "عربيات الفول" والمطاعم من خلال تجميل الأشكال وتوفير بعض السلع بدعم من الحكومة، دعمًا للمواطنين الذين يعتمدون على تناول الفول يوميًا والذين يصل عددهم إلى 60 مليون يوميًا.

ونوه وزير التموين إلى أن الأسرة المصرية تنفق 400 جنيه شهريًا على "أكل الفول"، متابعًا "نستهدف خفض تلك النفقات إلى 300 جنيه من خلال دعم المطاعم وتوفير بعض المكونات التى تستخدمها المطاعم فى صناعة "الفول".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق بعض الاشتراطات الصحية والبيئية والجمالية فى المتعاملين بتلك المهنة قبل تقديم الدعم.