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«الرئاسة» توجه دعوات لـ 60 فنانا لحضور حفل تنصيب السيسى

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«الرئاسة» توجه دعوات لـ 60 فنانا لحضور حفل تنصيب السيسى «الرئاسة» توجه دعوات لـ 60 فنانا لحضور حفل تنصيب السيسى

 

الرئيس السيسى

وجهت مؤسسة الرئاسة المصرية، دعوات لمجموعة من نجوم الفن، لحضور حفل تنصيب المشير عبد الفتاح رئيسا للجمهورية.

وأكد الموسيقار هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن رئاسة الجمهورية رشحت أسماء عدد من الفنانين والشعراء والأدباء لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر القبة يوم الأحد المقبل.

وأشار مهنا إلى أن عدد الأسماء التي تم ترشيحهم من قبل الرئاسة 60 اسما ما بين فنانين وشعراء ومثقفين.

وأضاف هاني في تصريحات صحيفة، إن من أهم الأسماء التي تم ترشيحها نادية لطفي وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وليلى علوي ويوسف زيدان وعادل إمام وهاني رمزي.

ومن المقرر أن يقام الحفل الأحد المقبل بقصر القبة، في الثامنة مساءً، ويؤدي المشير عبد الفتاح السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية في العاشرة والنصف صباحا، بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول العربية ومجموعة من رموز الفن والمجتمع المصري.

 

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