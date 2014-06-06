مصدر أمنى بالمطار ينفى وصول وفد قطرى سراً لحضور تنصيب السيسى

نفى مصدر امنى مسؤل بمطار القاهرة الدولي وصول اى وفود من قطر خلال ال٤٨ ساعة السابقة ، وكانت بعض المواقع نشرت وصول وفد قطرى سرا الى القاهرة .

وأشار المصدر الأمنى إلي أن هناك إجراءات أمنية مشددة بمطار القاهرة الدولى لتأمين كافة الوفود القادمة للبلاد للمشاركة فى حفل حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومبانى المطار وكافة المنشآت الحيوية بنشر الكمائن المرورية بكافة المداخل والمخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ، بخلاف تأمين كافة مواقف الانتظار بمبانى المطار ونشر رجال الشرطة السريين بالصالات .

وأضاف المصدر أن أغلب كبار الضيوف والمسؤلين سوف يصلوا صباح بعد غد الأحد .

يذكر أن مسؤولي الرئاسة أكدوا أنه تم استبعاد 4 دول من دعوات حفل التنصيب وهي ” إسرائيل وتركيا وقطر وسوريا” ،مشيرين إلي أن الاستبعاد لأسباب مختلفة .