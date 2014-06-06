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مصدر أمنى بالمطار ينفى وصول وفد قطرى سراً لحضور تنصيب السيسى

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مصدر أمنى بالمطار ينفى وصول وفد قطرى سراً لحضور تنصيب السيسى مصدر أمنى بالمطار ينفى وصول وفد قطرى سراً لحضور تنصيب السيسى

نفى مصدر امنى مسؤل بمطار القاهرة الدولي وصول اى وفود من قطر خلال ال٤٨ ساعة السابقة ، وكانت بعض المواقع نشرت وصول وفد قطرى سرا الى القاهرة .

وأشار المصدر الأمنى إلي أن هناك إجراءات أمنية مشددة بمطار القاهرة الدولى لتأمين كافة الوفود القادمة للبلاد للمشاركة فى حفل حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومبانى المطار وكافة المنشآت الحيوية بنشر الكمائن المرورية بكافة المداخل والمخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ، بخلاف تأمين كافة مواقف الانتظار بمبانى المطار ونشر رجال الشرطة السريين بالصالات .

وأضاف المصدر أن أغلب كبار الضيوف والمسؤلين سوف يصلوا صباح بعد غد الأحد .

يذكر أن مسؤولي الرئاسة أكدوا أنه تم استبعاد 4 دول من دعوات حفل التنصيب وهي ” إسرائيل وتركيا وقطر وسوريا” ،مشيرين إلي أن الاستبعاد لأسباب مختلفة .

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