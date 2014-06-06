إصابة جديدة بالملاريا بأسوان ترفع عدد الحالات إلى 16 حالة

تم اليوم التأكد من إصابة حالة جديدة بالملاريا بقرية الطوناب بإدفو ليرتفع عدد الحالات التى تاكدت إصابتها الى 16 حالة وكانت مستشفى حميات إدفو استقبلت اليوم السيدة “ر.ر 20 سنة” وبعد أخذ عينة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة تم التاكد من إصابتها وحجزها بمستشفى حميات إدفو العام، ليصل عدد الحالات المحتجزة بمستشفى حميات إدفو إلى 3 حالات بعد خروج 13 حالة بعد شفاؤهم.

الجدير بالذكر أنه منذ أربع أيام لم يتم تسجيل أى حالة بالملاريا بأسوان، وإنه تم اجراء تحاليل لأكثر من 3 ألاف شخص، وأثبتت التحاليل عدم إصابة أي شخص منهم بالملاريا.

وأكد الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مديرية الصحة منذ اكتشاف أول حالتين عن طريق الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الحميات بأسوان، وهناك متابعة لتطورات الموقف والإصابات لحظة بلحظة.