إضراب عمال “تراست إيجيب” للملابس الجاهزة بالمنوفية اعتراضا على زيادة ساعات العمل

دخل صباح اليوم المئات من عمال مصنع ميديل تراست إيجيب للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم فى إضراب مفتوح عن العمل إعتراضا على زيادة ساعات العمل بدون أجر إضافى والمطالبة بتأمين صحى وإجتماعى لهم .

وأكد العمال أن إدارة المصنع فرضت عليهم ساعة عمل إضافية لتصبح ساعات العمل 8 ساعات بدلا من 7 ساعات بالمخالفة للائحة النظام الاساسى للمصنع التى تنص على العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا ويتخللهم ساعة راحة من الواحدة ظهرا إلى الثانية ظهرا .

وطالب العمال بصرف الزيادات السنوية لجميع العاملين بالمصنع وعدم إقتصارها على فئة معينة مقربة للادارة بالاضافة للمطالبة بتأمين صحى وإجتماعى شامل مؤكدين أن إدارة المصنع تفرق بين العمال وبعضهم.

فيما أجتمع مدير مكتب العمل بشبين الكوم مع مجموعة من العمال وإدارة المصنع ولم يتوصلوا لشىء مؤكدين إصرار الادارة على تشغيل المصنع 8 ساعات بدلا من 7 ساعات .