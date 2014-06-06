أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة -
تليفزيون إسباني: ترامب يلزم نفسه بتعاون عسكري أكبر مع السيسي -
كاتب كويتي: أوباما دمر المنطقة العربية.. وترامب يمكنه إصلاحها -
فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين -
طارق فهمي: احتفاء أمريكا بالرئيس يجب أن يترجم لإجراءات فعلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول ثانى أفواج وزارة الشباب إلى رأس البر

Google+ Print
وصول ثانى أفواج وزارة الشباب إلى رأس البر وصول ثانى أفواج وزارة الشباب إلى رأس البر

وصل إلى المدينة الشبابية برأس البر، اليوم الجمعة، الفوج الثانى من الأفواج التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال فصل الصيف إلى كل من رأس البر وبورسعيد والإسكندرية، ويضم الفوج 200 من شباب محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية.
> وقال خيرى أرمية، مدير عام إدارة البرامج بوزارة الشباب إن هذا الفوج يستمر لمدة أسبوع يلتقى خلاله الشباب بالمفكرين والعلماء، مضيفًا بأن هذه الأفواج ستستمر حتى 25 يونيو فى المدن الثلاث.
> اقرأ أيضا

شاهد.. فيديو مسرب للرئيس الأمريكى فى “الجيم”

“ميدو” يستعين بـ”خطة” الأتزورى فى مونديال أمريكا لعبور مازيمبى

مفاجأة.. مدير أمن إسماعيلية: لا نعرف شيئًا عن مباراة المصرى الودية

نائب رئيس إنبى: لم نجامل نجل “المعلم” بتعيينه فى قطاع الناشئين

شاهد “عضة” أحمد فتحى التى تسببت فى هروب مراسل “الحياة”

شاهد بالصور .. المنتخب الإيطالى يصل البرازيل

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد»

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الاعتداء على الحسيني في واشنطن.. والقبض على مرتكبي الواقعة

فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين

فيديو| الغيطي: «تفجير سان بطرسبرج» كان يستهدف بوتين