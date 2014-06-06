وصول ثانى أفواج وزارة الشباب إلى رأس البر

وصل إلى المدينة الشبابية برأس البر، اليوم الجمعة، الفوج الثانى من الأفواج التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال فصل الصيف إلى كل من رأس البر وبورسعيد والإسكندرية، ويضم الفوج 200 من شباب محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية.

> وقال خيرى أرمية، مدير عام إدارة البرامج بوزارة الشباب إن هذا الفوج يستمر لمدة أسبوع يلتقى خلاله الشباب بالمفكرين والعلماء، مضيفًا بأن هذه الأفواج ستستمر حتى 25 يونيو فى المدن الثلاث.

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