دراسة: 2 مليون أب أمريكى يمكثون فى المنزل لرعاية الأسرة

أظهرت دراسة أن عدد الآباء الأمريكيين الذين لا يخرجون للعمل زاد إلى المثلين تقريبا منذ اواخر الثمانينات مدفوعا بزيادة حادة في عدد من يتولون رعاية اطفالهم.

وقال التقرير الذي اعده مركز بيو للأبحاث، وفقا لما نشرته رويترز، إن البطالة المرتفعة اثناء الركود الاقتصادي بين عامي 2007 و2009 ساهمت في زيادة عدد الآباء الذين لا يخرجون للعمل إلى مليونين عام 2012 مقارنة مع 1.1 مليون عام 1989.

وأضاف التقرير ان ربع هؤلاء الآباء تقريبا يقولون إنهم يمكثون في المنزل لأنهم لا يجدون عملا لكن 21 بالمئة يمكثون في المنزل لرعاية اسرهم بما يزيد اربع مرات عن النسبة عام 1989.

وقالت جريتشين ليفنجتون كبيرة الباحثين في المركز إن نتائج التقرير تؤكد اعتقاد الخبراء ان الأدوار المرتبطة بالجنس بين الرجال والنساء آخذة في التقارب حيث يتولى الرجال المزيد من مهام رعاية الأسرة بينما يزيد عدد النساء العاملات.

وقالت “هذه الزيادة في عدد ونسبة الآباء الذين يمكثون في المنزل ستعزز بالتأكيد ذلك الاعتقاد.”

وقالت إن احدى علامات هذا التقارب في الأدوار هو زيادة مدة الوقت الذي يقضيه الآباء مع اطفالهم ثلاث مرات منذ الثمانينات.

واظهر تقرير مركز بيو ان النسبة الأكبر من الاباء الذي لا يخرجون للعمل وهي 35 بالمئة ترجع للمرض أو الإعاقة. وتقل هذه النسبة كثيرا عما كانت عليه عام 1989 عندما بلغت 56 بالمئة.

وغطى التقرير -الذي استند إلى بيانات من مكتب الإحصاء- الآباء الذين تقل اعمار اطفالهم عن 18 عاما.