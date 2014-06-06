الأمير مصطفى يحرج زملاءه في حفل توزيع الجوائز لـ"حريم السلطان4"

عاش فريق مسلسل "حريم السلطان4" ليلة مذهلة في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين التركية الذهبية العشرين، في فندق تقسيم مساء الثلاثاء 3 حزيران\يونيو، قبل ساعات من عرض الحلقة ما قبل الأخيرة من المسلسل على قناة ستار تركية، على أن تعرض الحلقة الأخيرة مساء 11 حزيران\يونيو الجاري.

وقد حصد الموسم الرابع والأخير من "حريم السلطان" أهم الجوائز في الحفل الذي حضره عدد كبير من رؤساء تحرير أبرز الصحف والمجلات التركية، ورجال السياسة والمال والأعمال، وأبرز نجوم ومشاهير تركيا، ومعظم نجوم مسلسل "حريم السلطان" الذين حققوا نجاحاً أسطورياً على مدار أربع سنوات.

فقد فاز "حريم السلطان" بجائزة أفضل مسلسل تاريخي، وفاز الممثل التركي خالد آرغنش بجائزة أفضل ممثل عن دور السلطان سليمان، وفازت شريكته ببطولة الموسم الرابع من "حريم السلطان" الممثلة وحيدة جوردوم بجائزة أفضل ممثلة عن دور السلطانة هيام، وفاز تيمور ساوجي منتج مسلسل "حريم السلطان" بجائزة الإنجاز عن إنتاجه للمسلسل ولأعمال درامية أخرى مميزة حققت نجاحاً عالمياً .

وتفرّد "حريم السلطان" عن المسلسلات الفائزة عن فئات أخرى كالرومانسية والكوميدية والتراجيدية، بحصده الجوائز الأولى خاصةً جائزتي : أفضل ممثل وممثلة لعام 2014 في تركيا، وحظي نجومه بالإهتمام الأكبر من عشرات وسائل الإعلام في الحفل خاصةً بطليه الرئيسيين: خالد آرغنش ووحيدة جوردوم، وقد احتفل فريق المسلسل بجوائزه على طريقته الخاصة، فتعشوا وسهروا ورقصوا وغنوا حتى ساعات الصباح الأولى مع زملائهم الفائزين.

وكانت أكثرهم مرحاً وسعادة الممثلة بيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونوسا زوجة الأمير مصطفى، التي رقصت وصفقت لزملائها الفائزين لفترة طويلة، والممثل محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى الذي حضر الحفل برفقة زوجته الإيطالية وأم أبنائه الثلاثة كاترينا، وعاش لحظات رومانسية علنية معها حيث كان يقبلها قبلاً حميمة، غير مبال بعدسات الصحافة والفضوليين.

أثار دهشة الحاضرين في الحفل قيام الممثل خالد آرغنش بمحبة بإهداء جائزته كأفضل ممثل لجنسور للحظات كتعبير على إن جميع نجوم المسلسل يستحقونها معه مثله، فظل محمد جونسور يحملها طوال وقت الحفل بعد أن رفعها على رأسه على خشبة المسرح خلال تكريمهم، كما قام بحركة غير لائقة بيده خلال الحفل وبدا عليه إفراطه بشرب الكحول.

واعتبر نجوم "حريم السلطان" أن فوزهم بهذه الجوائز خير حفل وداعي للموسم الرابع الأخير، الذي فاق نجاحه الجماهيري في تركيا نجاح الموسم الأول منه حيث كان يكسب المشاهدين إليه تدريجياً خلال عرضه في تركيا والخارج، جراء تعلّق ملايين المشاهدين به على مدار أربع سنوات، حتى أصبح مساء كل أربعاء في تركيا طقساً خاصاً للمشاهدة لا يفوت.

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