أوكرانيا تغلق الحدود مع روسيا جزئيا عند منطقتي دونيتسك ولوجانسك

أغلقت الحكومة الأوكرانية العديد من نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا عند منطقتي لوجانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا ، موضحة أن ذلك جاء بناء على اعتبارات الأمن العام.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الأوكرانية – في بيان نقلته وكالة أنباء إيتار تاس الروسية اليوم الجمعة – أن مجلس الوزراء الأوكراني وافق على اقتراح بإغلاق بعض نقاط التفتيش الموجودة على الحدود الروسية، حرصا على حياة المواطنين، وذلك نظرا للأحداث الخطيرة التي شهدتها بعض المناطق هناك.. مشيرا إلى أن الحكومة أعطت تعليمات لوزارة الخارجية، بإبلاغ روسيا بهذا القرار.

يذكر أن التوتر يخيم حاليا على أجواء مدينة دونيتسك ، ولا سيما بعد المواجهات الدامية حول مطارها الدولي، بين الانفصاليين الذين حاولوا السيطرة عليه، والقوات الحكومية التي صعّدت واستخدمت الطائرات والمروحيات، الأمر الذي أشاع الهلع في صفوف الانفصاليين والعامة.

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