غداً.. بدء وصول الوفود المشاركة فى حفل تنصيب السيسى

يبدأ غداً السبت وصول رؤساء الوفود المشاركة فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقام مساء بعد غد الأحد بالقصر الجمهورى بالقبة .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار يصل مساء غد السبت “توماس شانون” كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى ومرافقيه من وزارتى الخارجية والخزانة ، كما يصل عبد الواحد الراضى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (مغربى) الجنسية ، ومحمد العربى ولد خليفة رئيس المجلس الشعبى والوطنى الجزائرى ومرافقيه ، والدكتور إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى ،وعبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى ،والدكتور علاء الدين علوانى مدير عام منمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر المتوسط .

وأضافت المصادر أن الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت ، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولى عهد السعودية ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات سيصلون غداً أيضاً.