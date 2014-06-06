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هنية: حماس لن تفرط بسلاح المقاومة تحت أي ظرف وأولوياتنا تحرير القدس

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هنية: حماس لن تفرط بسلاح المقاومة تحت أي ظرف وأولوياتنا تحرير القدس هنية: حماس لن تفرط بسلاح المقاومة تحت أي ظرف وأولوياتنا تحرير القدس

إسماعيل هنية- ارشيفية

قال رئيس حكومة غزة السابق ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية أن الحركة لن تفرط في سلاح المقاومة تحت أي ظرف من الظروف وستظل ملتزمة ببرنامج المقاومة سواء كانت في الحكم أم خارجه.

وقال هنية في كلمة خلال مشاركته بفعاليات “المسيرة العالمية إلى القدس” أمام مقر الصليب الأحمر الدولي غرب مدينة غزة اليوم /الجمعة/ ، حيث خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام:”لا تنازل عن المقاومة ولا عن سلاح المقاومة..سلاح المقاومة سيبقى مع أبناء شعبنا كتفا بكتف، وارتباطنا مع مشروع المقاومة هو رباط مقدس أبعد من كل الحكومات”.

وأكد أن حركته لن تلقي البندقية وستظل في موقع الخدمة لهذا الشعب، وقال :”إذا خرجنا من لم نستقل من فلسطين والمسئولية الوطنية”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” إلى فرض حكمه على قطاع غزة ونزع سلاح حركة “حماس”.

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة حتى تحرير الأرض والقدس والأقصى والمقدسات من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف : “القدس لنا والأرض لنا” ، مؤكدا أن كل ما يقوم به الاحتلال لتغيير هوية القدس باطل ولا يمكن أن يغير من الحقائق شيئا.

وجدد هنية تأكيده أن المقاومة ستمضى قدما في تحرير الأسرى، مخاطبا إياهم بالقول “إن المقاومة التي حررتكم أول مرة لقادرة أن تحرركم المرة تلو المرة”.

وقال إن وحدة الفلسطينيين هي سر قوتهم وصمودهم ، مشيرا إلى أن حماس أتخذت قرار المصالحة وإنهاء الانقسام عن وعي وادارك ومسئولية تاريخية لواقع المرحلة.
> أ ش أ

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