وفد من السويس يشارك فى حفل تنصيب السيسي رئيساً للجمهورية

كشف مصدر مسئول بمحافظة السويس أن وفد من القوي الشعبية والتنفيذية سوف يشاركون فى حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي الرئيس الجديد للبلاد، حيث قام مسئولو المراسم والاحتفال برئاسة الجمهورية بالاتصال بعدد من الشخصيات بالسويس للحضور بشكل شخصي.

يذكر أن ترشيحات الحضور للاحتفال جاءت من بعض الأجهزة التنفيذية التى أرسلت كشف كامل بالاسماء المرشحة للحضور وقامت رئاسة الجمهورية بالاختيار بينهم .

كانت رئاسة الوزراء قامت بالاتصال ببعض اسر الشهداء بالسويس للحضور يوم الأحد الساعه السادسة عصرا لمقر قصر الاتحادية لمقابلة المشير السيسي ضمن وفد على مستوي الجمهورية فى أولي لقاءات الرئيس الجديد.